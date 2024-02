Lamaro: "Sconfitta onorevole non ci basta"

Michele Lamaro non nasconde il proprio rammarico per l'occasione sfumata all'Olimpico con l'Inghilterra: "Bastava poco, dobbiamo migliorare nei piccoli dettagli. Non ci basta la sconfitta onorevole, vogliamo vincere queste partite. L'atteggiamento è quello giusto, con l'Irlanda sarà dura ma ce la giocheremo". Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lamaro: "Migliorare i piccolo dettagli. Con l'Irlanda ce la giochiamo"

"Nel primo tempo abbiamo sfruttato le occasioni, nel secondo no. Dobbiamo lavorare meglio per non subire troppo la loro pressione, non siamo riusciti a uscire dalla nostra metà campo. Ci siamo difesi bene, ma dobbiamo migliorare i piccoli dettagli. All'inizio del secondo tempo non riuscivamo a imporci e metterci nella loro metà campo, ma l'atteggiamento è quello giusto. Questa sconfitta onorevole non ci basta, vogliamo spingere per prenderci queste partite. Avevamo la possibilità, bastava poco per vincerla. Ora pensiamo all'Irlanda, sarà una battaglia difficile ma pensiamo di potercela giocare anche con loro".