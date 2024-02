I padroni di casa cambiano faccia ma rimangono più che temibili, Zuliani e Izekor chiamati a una dimostrazione di spessore sul campo più difficile. Il match dell'Aviva Stadium in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Passa dall'Aviva Stadium di Dublino il cammino dell'Italia al Sei Nazioni, opposta all'Irlanda nella seconda giornata del torneo, in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Non sarà facile, ma l’Italia è intenzionata a scendere in campo a Dublino per sfidare a viso aperto l’Irlanda. Parola di Gonzalo Quesada, il CT azzurro che non si nasconde: "Mi prendo il rischio di dirlo: domenica ci sarà partita". Dopo la risicata sconfitta casalinga contro l’Inghilterra, la nazionale italiana vuole essere più forte degli infortuni che l’hanno colpita, mandando a casa Edoardo Iachizzi, ma soprattutto Seb Negri e Lorenzo Cannone, i due ball carriers principali della squadra.

Dovranno farsi carico del loro lavoro Manuel Zuliani e Alessandro Izekor, giocatori inevitabilmente differenti, ma che a 22 e 23 anni soltanto hanno già dimostrato di poter valere il livello e di avere qualità importanti, tali da mettersi in diretta competizioni con i giocatori momentaneamente assenti. Il capitano Michele Lamaro si sposterà a numero 8, ruolo già ricoperto in passato con la maglia del Petrarca e della nazionale, nonché occasionalmente anche al Benetton, per scorci di partita. In panchina l’atteso Ross Vintcent, per cui Quesada ha avuto parole al miele.