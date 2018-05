Lo scettro di numero uno al mondo ceduto a Federer dopo Madrid ha indispettito non poco Nadal. Fortuna per Rafa, adesso arriva Roma per rifarsi immediatamente. Sette vittorie agli Internazionali d’Italia, una storia che può ripetersi e la possibilità di scalzare di nuovo il rivale storico dalla cima del ranking. “Io gioco per vincere, ogni torneo è importante per me”, afferma Rafa, che ha nel dna l’essenza del campione. Un’essenza affinata nel corso degli anni (tanti anni) attraverso tre caratteristiche fondamentali. Come si fa a diventare un campione? Ecco i tre segreti di Rafa per raggiungere la vetta del tennis mondiale.