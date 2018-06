Serena Williams si ritira dagli Australian Open. La notizia choc è stata confermata dalla stessa giocatrice americana, poco prima del match che avrebbe dovuta vederla in campo contro la sua grande 'nemica', Maria Sharapova, sul Philippe Chatrier di Parigi, in una sfida valida per gli ottavi di finale del tabellone femminile. A fermare la 36enne vincitrice del titolo agli Open di Francia nel 2002, 2013 e 2015 un problema al pettorale destro comparso al termine dell'incontro di doppio disputato (e perso) domenica con la sorella Venus. "Ho dolori al pettorale, non riesco a servire - ha detto Serena in conferenza stampa -. E' impossibile per me scendere in campo in queste condizioni. Nel match di ieri ho provato varie fasciature, ma non ho avuto alcun tipo di sollievo. E' un peccato, perché ad ogni match mi sentivo meglio fisicamente e questo per me è molto importante. Ho avuto molti infortuni nella mia vita, ma mai di questo tipo. E' molto doloroso. Sono molto dispiaciuta, perché per essere qui ho trascurato la mia famiglia e mia figlia, spendendo molte energie in campo. Ho giocato in doppio perché volevo verificare il mio stato di salute e la condizione. Mi spiace non poter giocare con Sharapova, quelli contro di lei sono sempre match fantastici. Ma mi ero promessa di non scendere in campo se non mi fossi sentita almeno al 50% della condizione. Wimbledon? Adesso farò una risonanza magnetica e poi vedremo il da farsi". Serena si è ripresentata al Roland Garros dopo oltre due mesi di pausa di riflessione, seguita all’eliminazione al primo turno a Miami e lo ha fatto grazie al ranking protetto, essendo scesa al numero 451 del mondo dopo la gravidanza che le ha regalato la piccola Alexis Olympia. L'americana era a caccia del 73° titolo e voleva fortemente il record di Slam che appartiene a Margareth Court (24). Quello di oggi è il primo ritiro di Serena in un Major.