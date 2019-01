Niente da fare per Andreas Seppi, che cede in finale al torneo ATP di Sydney all'australiano Alex De Minaur con i parziali di 7-5, 7-6 in oltre due ore di gioco. Il 34enne di Caldaro, numero 37 Atp ed ottava testa di serie, protagonista di una settimana esaltante con le eliminazioni di Tsitsipas e Schwartzman, ha così perso la sesta finale della carriera (tre i trofei messi in bacheca, l'ultimo a Mosca nel 2012), la prima sul cemento outdoor e la prima tre anni e mezzo dopo Halle 2015. Per De Minaur, 19 anni, numero 29 Atp e quinta testa di serie del seeding, si tratta del primo titolo in carriera dopo le finali perse nel 2018 proprio a Sydney e a Washington.

Seppi-De Minaur, la cronaca

L'azzurro fa valere la maggiore esperienza a questi livelli e nel game di apertura strappa subito la battuta al rivale, piazzando il break e mantenendolo nonostante qualche imprecisione di troppo al servizio. Al quinto tentativo, però, De Minaur piazza il controbreak del 3-3 che lo rimette in partita. Seppi non riesce più ad essere incisivo come all'inizio, al contrario il suo avversario prende fiducia e nel 12° game chiude i conti 7-5 dopo oltre un'ora di battaglia e dopo aver sprecato due set-point. L'azzurro vive il suo massimo momento di difficoltà all'inizio del secondo parziale, ma resta a galla salvando tre palle break nel suo game di battuta iniziale. Andreas si scuote e nel settimo game si va a prendere la battuta dell'avversario, grazie anche a un paio di banali errori di De Minaur, come il doppio fallo sul punto decisivo. Purtroppo per Seppi, però, è un fuoco di paglia: l'australiano piazza immediatamente il controbreak e trascina il set al tie-break: qui ad imporsi è De Minaur (7-5), che conquista così il suo primo titolo ATP.