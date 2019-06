Esordio vincente con rivincita. Roger Federer inizia nel migliori dei modi la corsa al decimo titolo sull’erba di Halle, in Germania. Il fuoriclasse elvetico ha battuto in due set l’australiano John Millman: 7-6(1) 6-3 il punteggio del match, durato 1 ora e 17 minuti. Tutto facile per Federer, che ha faticato a breakkare l’avversario nel primo parziale per poi aggiudicarsi il tie-break senza problemi. Il numero tre del mondo si è così preso la rivincita sul tennista di Brisbane, che a sorpresa l’aveva eliminato allo Us Open 2018 in quattro set. Agli ottavi di finale Federer troverà Jo-Wilfried Tsonga, uscito vincitore dla derby francese contro Benoit Paire.

Berrettini-Seppi avanti: sarà derby in ottavi

Continua il momento magico di Matteo Berrettini. Il campione di Stoccarda ha regolato con un duplice 6-4 il georgiano Nikoloz Basilashvili, regalandosi un derby azzurro agli ottavi di finale contro Andreas Seppi. L’altoatesino ha superato il tedesco Mats Moraing 6-4 7-6(4). Berrettini e Seppi si sono affrontati solo una volta in carriera, proprio sull’erba di Halle nel 2018: vinse Seppi in due set. Dodici mesi dopo le carte in tavola sono cambiate e gioverdì sarà Berrettini a partire con i favori del pronostico.

Queen's: Cecchinato "rinviato" a mercoledì

Da Halle a Londra, dove in parallelo si sta giocando il torneo del Queen's in onda su Sky Sport. O meglio, si sarebbe dovuto giocare: la pioggia l'ha fatta da padrona e i match sono stati rinviati a mercoledì 19 giugno. L'unico azzurro presente in tabellone è Marco Cecchinato, che (meteo permettendo) affronterà nella giornata di domani il canadese Milos Raonic.