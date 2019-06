Martina Di Giuseppe e Giulia Gatto-Monticone accedono al secondo turno del tabellone femminile delle qualificazioni a Wimbledon 2019. La tennista romana ha superato l’australiana Destanee Aiava in due set con il punteggio di 7-6 6-4, mentre la giocatrice torinese, che era riuscita ad accedere al tabellone principale del Roland Garros per poi cedere al primo turno, ha battuto la romena Rauca Georgiana Serban in tre set (4-6 6-3 6-3). Al secondo turno Di Giuseppe affronterà la russa Anna Blinkova, testa di serie numero due del tabellone. Gatto-Monticone sarà, invece, opposta alla cinese Wang. Subito eliminata Martina Trevisan, che ha ceduto in due rapidi set (6-3 6-4) alla francese Ponchet, mentre nel corso della giornata Jasmine Paolini sfiderà la slovacca Varvara Flink.

Qualificazioni maschili: ok Caruso e Napolitano

Partivano in tredici, sono rimasti solo in quattro dopo il primo turno. La pattuglia italiana a Wimbledon si ritrova fortemente decimata dopo il primo turno di qualificazioni ai Championships. Solo Stefano Napolitano (vincitore in tre set su Matthias Bachinger), Andrea Arnaboldi (scampato da una maratona conclusa 8-6 al terzo con l’inglese Peniston), Gianluca Mager (6-3 5-7 6-4 al kazako Nedovjesov) e Salvatore Caruso (4-6 7-5 6-1 al cinese Zhang Ze) hanno superato indenni il primo match. Napolitano troverà ora Sugita, Arnaboldi l’altro giapponese Moriya, mentre Mager e Caruso affronteranno rispettivamente il francese Enzo Couacaud e l’australiano John-Patrick Smith. Eliminato Jannik Sinner: il giovane talento classe 2001 si è arreso all’australiano Alex Bolt (numero 143 Atp) 12-10 al quinto. Fuori anche Bolelli, Vanni, Giannessi, Gaio, Travaglia, Giustino, Baldi e Marcora.

Risultati uomini

[7] J. Vesely b. S. Bolelli 6-4 6-2

C. Eubanks b. L. Vanni 7-6(9) 3-6 6-3

S. Napolitano b. [15] M. Bachinger 7-5 1-6 6-4

[6] T. Monteiro b. R. Marcora 7-6(5) 7-6(3)

G. Soeda b. F. Baldi 6-4 3-6 6-1

[18] S. Caruso b. Z. Zhang 5-6 7-5 6-1

D. Elahi Galan b. [32] L. Giustino 7-6(2) 6-3

A. Bolt b. J. Sinner 2-6 7-5 12-10

Y. Hanfmann b. A. Giannessi 7-5 7-5

[22] G. Mager b. A. Nedovyesov 6-3 5-7 6-4

M. Moraing b. F. Gaio 6-2 7-5

A. Arnaboldi b. R. Peniston 6-1 5-7 8-6

B. Rola b. [5] S. Travaglia 6-7(7) 6-2 6-4

Risultati donne

M. Di Giuseppe b. D. Aiava 7-6 6-4

G. Gatto-Monticone b. R. Georgiana Serban 4-6 6-3 6-3

J. Ponchet b. M. Trevisan 6-3 6-4

J. Paolini-[28] V. Flink