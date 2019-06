A due set dal main draw di Wimbledon. Continua l’avventura di Salvatore Caruso, Andrea Arnaboldi e Giulia Gatto-Monticone nelle Qualificazioni ai Championships 2019. I tre tennisti italiani hanno conquistato il terzo turno, quello che, in caso di vittoria, spalanca le porte del tabellone principale del torneo più affascinante del mondo. Caruso, reduce dal terzo turno al Roland Garros, ha superato in tre set l’australiano John Patrick-Smith (3-6 6-2 6-4). Giovedì 27 giugno il giocatore di Avola se la vedrà con la testa di serie numero 8, il canadese Schnur. Bella vittoria, anche questa volta in rimonta, per Arnaboldi contro il giapponese Moriya (6-7 6-4 6-2): ora il 31enne milanese è atteso alla sfida con il russo Karlovskiy. Nel femminile solo un’azzurra ancora in corsa. Giulia Gatto-Monticone è uscita vincitrice dal match con la cinese Wang con il punteggio di 6-3 6-1. Ora la tennista torinese affronterà la francese Ocean Dodin per un posto nel tabellone principale. Per i tre azzurri in corsa sarebbe una prima volta sull’erba di Church Road.

Gli italiani eliminati

Il sogno si ferma al terzo turno per gli altri tre italiani. Nel maschile Mager ha ceduto in due set a Couacaud, mentre Napolitano ha perso in tre lottati set contro il nipponico Sugita. Tra le donne niente da fare per Martina Di Giuseppe, eliminata dalla russa Anna Blinkova, testa di serie numero 2.

I risultati di oggi

Arnaboldi b. H. Moriya 6-7(0) 6-4 6-2

[18] S. Caruso b. J.P. Smith 3-6 6-3 6-4

E. Couacaud b. [22] G. Mager 6-3 6-4

Y. Sugita b. S. Napolitano 4-6 6-3 6-4

[2] A. Blinkova b. M. Di Giuseppe 6-3 6-4

G. Gatto-Monticone b. X. Wang 6-3 6-1