Serena Williams non sbaglia e si qualifica per la semifinale di Wimbledon. Sul Centre Court, la 7 volte regina dei The Championships ha fatto suo il derby a stelle e trisce con Alison Riske, che agli ottavi era stata in grado di eliminare la n° 1 del mondo Barty. Serena, decima testa di serie del torneo, si è imposta con i parziali di 6-4, 4-6, 6-3 in due ore di gioco, conquistando la 12esima semifinale in carriera sull'erba londinese, la seconda consecutiva dopo quella del 2018. Prosegue così la corsa della Williams al 24° titolo dello Slam che la affiancherebbe a un mito come Margaret Court: giovedì incrocerà la vincente tra l'idolo di casa Johanna Konta (19 del seeding) e la ceca Barbora Strycova.

Halep in semifinale, Zhang ko

In semifinale anche Simona Halep, numero 7 del ranking e del seeding, che ha battuto la cinese Shuai Zhang, una delle rivelazioni del torneo. 7-6, 6-1 i parziali per la romena, che agli ottavi aveva eliminato la 15enne Gauff, in un'ora e 26' di gioco. Dopo aver spaventato la Halep nel primo parziale, trascinandola al tie-break, la cinese (50 del ranking WTA) si è arresa nel secondo nettamente, dicendo così addio ai sogni di semifinale, in cui Simona torna per la seconda volta dopo quella del 2014. Halep se la vedrà con la vincente del match tra l'ucraina Elina Svitolina (8^ testa di serie del seeding) e la ceca Karolina Muchova.