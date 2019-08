Mancava l'ufficialità, che è puntualmente arrivata: Juan Martin del Potro non parteciperà agli US Open 2019, quarto e ultimo Slam, in programma a New York dal 26 agosto. L'argentino, che nella 'big apple' ha conquistato esattamente dieci anni fa il suo unico titolo Slam, battendo in finale Roger Federer, e che lo scorso anno ha ceduto solo in finale a Novak Djokovic, sta recuperando dall'infortunio alla rotula destra occorso al Queens lo scorso giugno. Delpo aveva accusato una ricaduta dopo l'infortunio di fine 2018 che gli aveva pregiudicato la partecipazione alle ATP Finals e agli Australian Open. Palito, come documentato da diversi post sui suoi canali social, sta continuando la riabilitazione con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile, ma la partecipazione agli US Open era praticamente impossibile. Questo forfait peserà tantissimo in ottica ranking, con il sudamericano che perderà i 1200 punti della finale 2018 e scivolerà dall'attuale 12° posto al n° 70 circa. Al suo posto, entra nel tabellone principale lo statunitense Denis Kudla.