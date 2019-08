David Goffin si è qualificato per la finale del Western & Southern Open e si giocherà per la prima volta un titolo Masters 1000 in carriera. Il belga, 16^ testa di serie del seeding, ha sconfitto 6-3, 6-4 in 75' il francese Richard Gasquet, interrompendo così la maledizione che l'aveva visto sempre sconfitto nelle precedenti quattro semifinali di un 1000. Sono bastati due break a Goffin, uno per set, per piegare la resistenza del redivivo francese, che ha giocato il miglior torneo di una stagione condizionata dall'operazione all'inguine dello scorso gennaio, tornando in una semifinale Masters dopo ben 7 anni (Toronto 2012) grazie ai successi su Murray, Schwartzman e Bautista Agut. Goffin si conferma come uno degli uomini più caldi del circus, portando a 12-3 il suo record negli ultimi mesi, in cui è stato finalista anche ad Halle (battuto da Federer) e nei quarti di Wimbledon. Il belga attende ora l'altro finalista, che uscirà dall'attesissimo match tra il n°1 del mondo Novak Djokovic, campione in carica e il russo Daniil Medvedev (9^ testa di serie del seeding), finalista appena una settimana fa a Montreal.