Federer: "La mia schiena? E' il momento di Dimitrov"

Roger Federer minimizza il problema fisico accusato nel quarto di finale contro Grigor Dimitrov. Come confermato dal 38enne svizzero (più anziano giocatore tra i migliori 8 degli US Open dai tempi di Connors nel 1991), si tratta di un guaio muscolare che l'ha condizionato per tutto l'incontro e che è andato peggiorando nel tempo, tanto da richiedere l'intervento del fisioterapista a match in corso. Federer, però, non vuole alibi: "Ho avuto bisogno di un trattamento alla schiena, per provare a vedere se riuscivo a scioglierla - ha spiegato il Maestro in conferenza stampa -. Ma questo è il momento di Grigor, non parliamo del mio corpo. Grigor è stato bravo, è riuscito a battermi, tutto qui. Fisicamente il fastidio l’ho avvertito fin dall’inizio della partita, ma ero in grado di giocare, solo evidentemente non sono stato in grado di vincere". Federer, che finirà l'anno senza uno Slam in tasca, ha poi confermato che il suo programma di fine stagione non cambia, con i Masters asiatici e soprattutto le ATP Finals come obiettivo numero 1. Infine, per Roger, uno sguardo indietro alla finale persa con Djokovic a Londra: "Posso dire con certezza che quello che è successo a Wimbledon non ha avuto la minima influenza su come è andato questo torneo".