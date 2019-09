"Non è finita, penso già al prossimo match". Parola di Matteo Berrettini, che non si accontenta di aver riscritto una pagina importante dello sport italiano, diventando il 2° giocatore a qualificarsi per una semifinale agli US Open 42 anni dopo Corrado Barazzutti, il primo in assoluto a farlo sul cemento. Il romano vuole di più e dovrà cercare di ottenerlo contro Rafa Nadal, 18 Slam in carriera, 33 semifinali nei Major, 3 titoli a Flushing Meadows. Un'altra 'mission impossible' dopo quella del Centrale di Wimbledon, dove due mesi fa Sua Maestà Federer interruppe agli ottavi la corsa di Matteo al Championship. A 23 anni, l'azzurro vanta già gli ottavi in 3 Slam diversi (nel 2018 il Roland Garros), con la ciliegina di questa impresa newyorkese. Grazie ai punti raccolti con l'accesso in semifinale, Berrettini ha migliorato e di molto il suo best ranking (20), toccando la 13^ piazza virtuale con 2245 punti, ad appena 10 lunghezze da Gael Monfils. In caso di qualificazione in finale, l'azzurro entrerebbe addirittura in Top 10 (9°), mentre se dovesse alzare la Coppa domenica notte salirebbe fino alla 7^ posizione. Il tutto senza contare il risultato di Grigor Dimitrov, unico semifinalista che potrebbe insidiarlo: in ogni caso, da lunedì, sarò sicuramente nella Top 15.

Dove vedere la semifinale con Nadal

Le semifinali dello US Open sono previste per venedì dalle 22 ora italiana in diretta su Eurosport. Gli organizzatori non hanno ancora svelato il programma e dunque al momento non si sa se Berrettini-Nadal sarà il primo incontro (alle 22) oppure il secondo (a seguire). Di solito, l'incontro principale viene trasmesso in orario prime time americano (6 ore di fuso orario rispetto all'Italia), dunque è molto probabile che non sia l'azzurro il primo a scendere in campo Flushing Meadows.

Berrettini sogna le ATP Finals

La semifinale di New York, aggiunta a una stagione comunque fantastica (2 titoli e una finale), permette a Berrettini di volare anche nella 'Race to London', la classifica del 2019 che qualifica i primi 8 tennisti alle ATP Finals, in programma alla O2 Arena dal 10 al 17 novembre a Londra (dove vanno anche due riserve). Il romano, che era 17° e virtualmente fuori dai giochi, è ora risalito in 9^ posizione, ad appena 20 punti da Kei Nishikori. Il calendario da qui a Londra è ovviamente da confermare, ma gli appuntamenti clou sono i Masters 1000 di Shanghai e Bercy (esclusiva Sky), i 500 di Pechino (Sky) e San Pietroburgo, fino ad arrivare al grande appuntamento delle Finals (esclusiva Sky), per cui hanno già staccato il pass Djokovic, Nadal, Federer e Medvedev. Senza dimenticare l'appuntamento con l'Italia nella nuova Coppa Davis, in programma a Madrid a fine novembre, sempre sul cemento. Una superficie che comincia ad andare a genio anche agli azzurri.

La Race to London aggiornata

1 Nadal 7585 punti

2 Djokovic 7265

3 Federer 5510

4 Medvedev 4325

5 Thiem 3845

6 Tsitsipas 3160

7 Bautista Agut 2350

8 Nishikori 2180

9 Berrettini 2160

10 Goffin 2080