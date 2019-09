Finisce ai quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini al torneo ATP di San Pietroburgo, in Russia. Il 23enne romano, numero 13 del ranking mondiale e terza testa di serie, è stato battuto a sorpresa dal bielorusso Egor Gerasimov, numero 119 ATP. 7-6, 7-6 in quasi due ore di gioco i parziali per il giocatore proveniente dalle qualificazioni, al termine di un match in cui non si è visto nemmeno un break. Berrettini resta comunque ottavo nella "Race to London", cioè la classifica che prende in esame solo i risultati ottenuti dal primo gennaio e che manda i migliori 8 alle ATP Finals, con 5 punti di vantaggio su Kei Nishikori. Peccato perché la semifinale avrebbe regalato altri punti preziosi all'azzurro, che all'esordio aveva regolato lo spagnolo Roberto Carballes Baena, concedendogli appena 3 games. Berrettini è caduto contro uno dei giocatori più caldi del circus, avendo Gerasimov vinto ben 10 degli ultimi 11 match giocati sul duro. Per Matteo il prossimo impegno sarà al Masters di Shanghai, in programma dal 6 ottobre e in diretta esclusiva su Sky Sport.