Un match di tennis può essere sfiancante per i giocatori, soprattutto se si gioca sotto un sole più estivo che autunnale. Ma anche gli arbitri possono accusare il colpo. Lo sa bene Gianluca Moscarella, protagonista in negativo nel Challenger di Firenze, giocato nella settimana tra il 23 e il 29 settembre. Durante il match tra Pedro Sousa ed Enrico Della Valle da lui arbitrato, ha approfittato di un toilet break chiesto dall’italiano per avvicinarsi a Sousa, incitandolo a vincere il più in fretta possibile: "Caro Pedro, forza. Stai concentrato ca**o. Due minuti e finisci. Io guardo la palla e tu giochi. Io la guardo e tu giochi. Fa caldissimo oggi, allora gioca concentrato per favore. Sono vecchio e sto in campo due ore. Ti ammazzo, ti ammazzo. Stai concentrato per favore. Sono partite da vincere 6-1 6-1. Hai avuto 45 palle break". Un atteggiamento deprecabile da parte di un arbitro premiato in passato con il gold badge, il massimo riconoscimento per un giudice di sedia.

Moscarella alla ball girl: “Sei accaldata? Fisicamente o emotivamente?”

Nella stessa partita infatti, il giudice di sedia ha trovato anche il modo anche di infastidire una raccattapalle lì presente. Dopo averla definita "fantastica" e "sexy", Moscarella si è spinto ancora oltre, con domande decisamente poco felici: "Tutto a posto? Ti senti accaldata? Emotivamente o fisicamente?" Tutto è stato documentato grazie a un video pubblicato su Twitter dal giornalista tennistico Stefano Berlincioni. L'ATP ha preso così provvedimenti, sospendendo provvisoriamente l'arbitro: "Siamo al corrente di una serie di episodi che hanno coinvolto l’arbitro di sedia Gianluca Moscarella durante un match tra Pedro Sousa ed Enrico Dalla Valle al torneo Challenger di Firenze la scorsa settimana. Moscarella è stato immediatamente allontanato quando i fatti sono stati portati alla luce ed è quindi iniziata un’inchiesta completa. Nel frattempo, Moscarella è stato provvisoriamente sospeso dai suoi doveri di arbitro sotto contratto con l’ATP". Evidentemente il caldo gli aveva davvero dato alla testa.