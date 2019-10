Comincia nel migliore dei modi il percorso di Fabio Fognini al Shanghai Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione, che si disputa sul cemento della metropoli cinese (diretta esclusiva Sky Sport). Il numero 12 del ranking mondiale e decimo favorito del seeding, ha battuto nettamente lo statunitense Sam Querrey, numero 55 Atp, con i parziali di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco, conquistando punti preziosi (45) nella 'Race to London', che qualifica i migliori 8 giocatori dell'anno alle ATP Finals di Londra. Al momento l'azzurro è 13° con 2100 punti, a 165 lunghezze da Sascha Zverev (Berrettini è 10° a 70 punti dal tedesco). Al 32enne di Arma di Taggia è bastato un solo break nel quinto gioco del 1° set per portarlo a casa 6-4, mettendo sui binari preferiti anche il secondo parziale, aperto strappando il servizio al rivale. Il break del 7° game ha infine chiuso definitivamente i conti, al termine di un match dominato come dimostrano le statistiche: zero palle break concesse, il 67% di prime in campo e appena 9 punti concessi in battuta, con 19 vincenti e 17 errori non forzati. Fabio, reduce dal quarto di finale a Pechino, ha dimostrato ancora una volta di godere di un'ottima forma fisica, condizione necessaria per giocare il suo tennis fatto di difesa, lunghi scambi e accelerazioni improvvise per i vincenti. Fognini attende al 2° turno il vincente del match tra il britannico Andy Murray (tre volte campione a Shanghai, in campo con una wild-card) e l'argentino Juan Ignacio Londero.