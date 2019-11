In un match tra debuttanti alle Finals, Tsitsipas si impone 7-6, 6-4 su Medvedev e batte il russo per la prima volta in carriera dopo ben 5 sconfitte. Stasera alle 21 Nadal-Zverev in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Stefanos Tsitsipas ha battuto Daniil Medvedev nella prima giornata del gruppo Agassi alle ATP Finals di Londra. Alla O2 Arena, il greco numero 6 del mondo si è imposto 7-6, 6-4 contro il russo, che non aveva mai battuto nei cinque precedenti. Tsitsipas ha dunque scelto il palcoscenico più prestigioso per interrompere questa maledizione, trovando anche un successo in due set che sembra fondamentale in un girone molto equilibrato, che vede anche Nadal e Zverev (in campo questa sera alle 21). Primo set molto equilibrato e, non a caso, finito al tie-break, dove ad imporsi è uno Tsitsipas più concreto. La partita prosegue punto a punto anche nel secondo parziale fino al 4-4, quando arriva il primo break del greco dopo ben un'ora e 36' di gioco. E' quello decisivo per il 6-4 finale che regala al campione Next Gen 2018 la prima vittoria in carriera contro Medvedev (4 del ranking) e la prima alle ATP Finals. Il russo è parso lontano parente del giocatore ha vinto più partite e giocato più finali di tutti nel 2019, con molti errori e diversi attimi di nervosismo. Tsitsipas si conferma 'ammazza grandi', lui che è il giocatore più precoce ad aver battuto i 'big 3' Nadal, Djokovic e Federer.