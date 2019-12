Calvelli: "Il tennis è buona parte della mia vita"

"Sono onorato e felice di essere stato scelto come nuovo CEO dell'ATP - ha detto Calvelli, come riportato sul sito ufficiale -. Sono stato nel mondo del tennis professionistico per buona parte della mia vita. Voglio portare la mia passione e la mia conoscenza di questo mondo in questo nuovo ruolo. Essere coinvolti ora nel circuito ATP è entusiasmante. E' un grande momento, perché cerchiamo di mantenere la crescita degli ultimi anni. Non vedo l'ora di iniziare a gennaio". E' arrivato il benvenuto anche da parte di Andrea Gaudenzi, che fra tre settimane assumerà la carica di Presidente ATP: "Insieme al Board dei Direttori, sono felice di dare il benvenuto a Massimo come CEO dell'ATP. Condividiamo una grande passione per questo sport. Sono convinto che le nostre diverse esperienze professionali saranno di aiuto per lavorare al meglio sulla direzione futura del tennis maschile".