Sinner: "Nel 2020 voglio migliorarmi ancora"

Il 18enne, premiato come miglior giovane del circus Atp, ha parlato a Sky a margine della premiazione. E ha annunciato: "Nel 2020 disputerò gli Australian Open". Berrettini non si nasconde: "Alcune sconfitte mi hanno fatto crescere"

Un 2019 straordinario, quello di Jannik Sinner. Il 18enne altotesino ha ricevuto il premio come "Newcomer of the year" del circuito Atp, riconoscimento riservato all'astro nascente del mondo del tennis.

Direttamente dal red carpet dei Supertennis Awards, Sinner ha lasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Sky: "Sono felice di aver vinto questo premio. Anche Berrettini (premiato come Most improved player of the year, ndr) ha fatto una grandissima stagione, se l'è meritato molto. Mando a lui un grande in bocca al lupo per la prossima stagione, perché non sarà per niente facile". Già, il 2020: "Io mi sto già preparando per la prossima stagione, mi sento pronto, ci stiamo allenando bene. Posso partire con tanta fiducia".

Sinner astro nascente del tennis: lo dice il premio, lo dice anche un campione del calibro di Djokovic: "Mi fa piacere che lo abbia affermato anche Novak. Lui è un giocatore attuale, per cui sicuramente mi ha visto giocare, ne sono contento. Ma dobbiamo continuare come nei 4 anni precedenti. Spero di rendere al massimo la prossima stagione".

Determinato, ambizioso, Sinner espone anche gli obiettivi per il 2020: "Come per la stagione passata, punto a giocare il più possibile. Conto di fare 60 partite, ad un livello un po' più alto. Questo era l'obiettivo del 2019, e alla fine ne ho fatte anche di più. Per questo ne sono molto felice. Siamo riusciti ad alzare il livello, cosa che proveremo a rifare anche l'anno prossimo. Poi il ranking ci interessa poco, anche perché viene di conseguenza".

Ma quali saranno i primi appuntamenti del nuovo anno di Jannik Sinner? "Inizierò a Canberra e poi giocherò gli Australian Open. Un gran risultato, sicuramente a gennaio non me lo sarei aspettato".