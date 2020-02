Rafa Nadal si qualifica senza problemi per i quarti di finale dell'Abierto Mexicano Telcel, torneo ATP 500 in corso sul cemento di Acapulco (diretta Sky Sport). Il numero 2 del mondo e prima testa di serie ha battuto 6-2, 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic (50 del ranking), tenendo aperte le speranze di tornare già da lunedì in vetta alla classifica mondiale. Rafa si conferma a proprio agio sul cemento messicano, dove ha un record di 17-2. Per lo spagnolo si prospetta un quarto non impossibile contro il coreano Soonwoo Kwon, numero 76 del mondo. La notizia che arriva dal Messico è sicuramente l'eliminazione di Sascha Zverev, seconda testa di serie del seeding, battuto 6-3, 6-4 dallo statunitense Tommy Paul (66), proveniente dalle qualificazioni. Fuori anche Felix Auger-Aliassime (4° de seeding), avanti Isner, Dimitrov e Wawrinka.