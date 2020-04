Roger Federer ha pubblicato sui social un video in cui palleggia in solitario contro il muro, vestito in 'total white' e con il cappello, in stile Wimbledon. Un breve tutorial e la sfida lanciata ai suoi followers, taggando personaggi famosi come Valentino Rossi, Lewis Hamilton, Rafa Nadal, Steph Curry, Lindsey Vonn, Lebron James e Zlatan Ibrahimovic, CR7, Gigi Buffon: "Mandatemi i vostri video, vi darò qualche trucchetto"

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI