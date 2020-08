Osaka dà forfait, Azarenka vince torneo Cincinnati

Infortunio muscolare per la giapponese che ha rinunciato a giocare la finale del Wta di Cincinnati: il torneo va dunque a Victoria Azarenka, al secondo trionfo dopo quello ottenuto nel 2013. Osaka che, ricordiamo, inizialmente non voleva giocare le semifinali per protesta dopo il ferimento di Blake

Un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra ha costretto Naomi Osaka ad annunciare il forfait per la finale femminile del Western & Southern Open, il torneo Wta di Cincinnati che per l'emergenza coronavirus si sta eccezionalmente disputando a Flushing Meadows, sede degli Us Open: una rinuncia che di fatto ha consegnato il torneo a Victoria Azarenka, arrivata in finale dopo aver superato Johanna Konta. Per la 31enne bielorussa, ex numero uno del ranking WTA, un nuovo successo in carriera, il secondo a Cincinnati dopo il primo successo ottenuto nel 2013.