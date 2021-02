Lorenzo Sonego batte Sam Querrey e si qualifica per il 2° turno degli Australian Open. Prima vittoria in carriera a Melbourne per Caruso, eliminati Cecchinato e Seppi. Tra le donne, semaforo rosso per Trevisan. In campo stamattina Fognini e Berrettini. Gli Australian Open su Eurosport, canali 210 e 211 del bouquet Sky

Lorenzo Sonego parte con il piede giusto agli Australian Open . Il torinese, n.35 del ranking e 31 del seeding, ha battuto all'esordio in poco più di due ore 7-5, 6-4, 6-4 lo statunitense Sam Querrey , n.52 ATP. Prova solida quella del 25enne azzurro, per la prima volta testa di serie in uno Slam, che eguaglia il suo miglior risultato a Melbourne del 2018, quando fu eliminato al secondo turno da Gasquet, partendo dalle qualificazioni. Nonostante sole tre palle break su dieci convertite, Sonego è stato regolare in ogni zona del campo (11 aces, 19 errori, il 62% di punti vinti con la seconda), eliminando un avversario ostico, che giocava l'Aus Open la per 15^ volta e che per sei volte aveva raggiunto il 3° turno. Sonego affronterà lo spagnolo Feliciano Lopez, n.65 ATP, alla 19^ partecipazione alo Slam Australiano dove vanta gli ottavi nel 2015 e nel 2012 (nelle ultime quattro edizioni, però, era sempre stato eliminato al primo turno): tra i due non ci sono precedenti.

Prima vittoria in carriera per Salvatore Caruso agli Australian Open. Il n.78 del ranking ha battuto agevolmente lo svizzero Henri Laaksonen , n.139 ATP e proveniente dalle qualificazioni, con i parziali di 6-2, 6-4, 6-3 . Caruso attende al 2° turno uno tra Fognini e Humbert. Esordio amaro per Marco Cecchinato , n.82 del ranking, che si è fatto sorprendere per 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 , in poco meno di due ore e un quarto di partita, dallo statunitense Mackenzie McDonald , n.192 ATP, in gara con il ranking protetto. E' andata male anche ad Andreas Seppi , n.108 del ranking, sconfitto 6-4, 4-6, 6-2, 6-2 , dopo due ore e 20 minuti di partita, dall’uruguaiano Pablo Cuevas , n.72 ATP. Il 36enne di Caldaro giocava a Melbourne Park per la 16^ volta di fila (sempre nel main draw): il suo miglior risultato sono gli ottavi, raggiunti in quattro occasioni (2018, 2017, 2015 - l’anno in cui sconfisse anche Federer -, e 2013). Per Seppi era il 62° Slam consecutivo (il 63° complessivo).

Esce di scena Martina Trevisan nel primo turno degli Australian Open. La 27enne, n.89 del ranking, è stata battuta all’esordio per 6-3, 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco, dalla russa Ekaterina Alexandrova , n.32 WTA e 29^ testa di serie.

I risultati degli italiani al 1° turno

(31) Lorenzo Sonego (ITA) c. Sam Querrey (USA) 7-5, 6-4, 6-4

Mackenzie McDonald (USA) c. Marco Cecchinato (ITA) 3-6, 6-3, 6-2, 6-2

(9) Matteo Berrettini (ITA) c. Kevin Anderson (RSA)

(16) Fabio Fognini (ITA) c. Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Salvatore Caruso (ITA) c. (q) Henri Laaksonen (SUI) 6-2, 6-4, 6-3

Pablo Cuevas (URU) c. Andreas Seppi (ITA) 6-4, 4-6, 6-2, 6-2

(29) Ekaterina Alexandrova (RUS) c. Martina Trevisan (ITA) 6-3, 6-4

(q) Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Mona Barthel (GER)

Jasmine Paolini (ITA) c. (6) Karolina Pliskova (CZE)