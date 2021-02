Prova superata. Rafa Nadal batte agevolmente Laslo Djere, numero 56 del ranking, lasciando al serbo appena 8 giochi, dimostrando di aver superato i problemi alla schiena che lo avevano afflitto negli ultimi giorni, costringendolo al forfait nell'ATP Cup. A 17 anni dalla sua prima volta nello Slam Down Under, Rafa ha usato tutte le cautele del caso per gestire senza rischi la situazione in quello che era comunque un check-up fisico importante: 6-3, 6-4, 6-1 in un’ora e 51 minuti e prova ampiamente superata. Nadal , che ha vinto l'Australian Open nel 2009 e perso altre due finali, può superare i venti Slam di Roger Federer. Al 2° turno troverà uno tra lo statunitense Mmoh e il serbo Troicki. Avanti senza particolari problemi anche Medvedev e Rublev, mentre escono di scena Bautista Agut e Goffin.