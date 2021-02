La statunitense cede in semifinale a Melbourne a Naomi Osaka, vedendo sfumare ancora una volta il record dei 24 Slam. La statunitense crolla poco dopo, lasciando in lacrime la conferenza stampa rispondendo alla domanda sul suo futuro: "Se mi ritiro? Non lo so". In finale la giapponese affronterà l'americaca Jennifer Brady

Una sconfitta che brucia per Serena Williams , quella rimediata 6-3, 6-4 in semifinale agli Australian Open contro la giapponese Naomi Osaka , che allontana ancora una volta il record di 24 Slam vinti da Margaret Court. Brucia tanto da farle abbandonare la consueta conferenza stampa post partita in lacrime. "Se mai dovessi lasciare il tennis, non lo direi a nessuno", ha detto la campionessa americana, visibilmente contrariata, rispondendo a una domanda sul suo possibile addio alla racchetta. "Oggi non è stata una partita ideale e non è finita con un esito positivo, ma succede", ha aggiunto rivolta al pubblico australiano, che l'ha sempre sostenuta. Il suo ultimo trionfo Slam l'ha ottenuto proprio a Melbourne , nell'edizione 2017, vinto quando era già incinta della figlia Alexis Olympia.

Finale sarà Osaka-Brady

Naomi Osaka giocherà sabato per la quarta volta la finale in un Major, la seconda a Melbourne: nelle tre precedenti (Us Open 2018, Aus Open 2019 e Us Open 2020) ha sempre finito poi per portarsi a casa il trofeo. Affronterà sabato la statunitense Jennifer Brady, n.24 del ranking e 22 del seeding, che si è imposta per 6-4, 3-6, 6-4, in un’ora e 55 minuti di partita, sulla ceca Karolina Muchova, n.27 WTA e 25^ testa di serie, raggiungendo la sua prima finale Slam.