E' il grande giorno: Jannik Sinner e Hubert Hurkacz si giocano alle 19 il titolo del “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale, che si conclude sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium. Tra il 19enne di Sesto Pusteria, n.31 del ranking e 21esima testa di serie, e il 24enne di Wroclaw, n.37 ATP e 26esima testa di serie, non ci sono precedenti. Entrambi sono alla prima finale di un Masters 1000. In caso di vittoria, Sinner salirebbe al 14° posto del ranking ATP, se dovesse perdere invece si dovrebbe 'accontentare' della 21^ piazza.

Guida tv: Sinner-Hurkacz su Sky approfondimento Chi è Hurkacz, amico di Sinner ma rivale a Miami Dopo la sfida in semifinale vinta contro Bautista Agut, che ha raccolto live su Sky Sport ben 293 mila spettatori medi con 920 mila contatti unici, Jannik Sinner torna in campo per la finale del Masters 1000 di Miami contro il polacco Hubert Hurkacz. Appuntamento stasera in diretta dalle ore 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.