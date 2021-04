Sorteggiato il tabellone principale del Masters di Montecarlo, secondo 1000 della stagione e primo sulla terra battuta. Cinque gli azzurri al via: Berrettini, Fognini, Sinner, Sonego e la wild card Musetti. Per il finalista di Miami, possibile incrocio con Djokovic al 2° turno. Il torneo in diretta da domenica 11 su Sky Sport

A Montecarlo si è svolto il sorteggio del tabellone principale del Masters del Principato, il secondo di questo 2021 dopo quello di Miami, il primo sul rosso. Presenti praticamente tutti i 'big' tranne Dominic Thiem e Roger Federer, con il ritorno in campo di Novak Djokovic e Rafa Nadal. Presenti nel main-draw anche cinque italiani: Matteo Berrettini, Fabio Fognini (campione in carica dell'edizione 2019), Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, quest'ultimo invitato dagli organizzatori con una wild-card. Il sorteggio ha regalato un possibile incrocio al 2° turno tra Novak Djokovic, che avrà un bye al 1° turno, e Jannik Sinner. Musetti è nella parte di tabellone di Tsitsipas e Berrettini, Sonego in quella di Zverev, Fognini in quella di Medvedev.