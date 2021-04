Sonego avanti, Musetti out: semifinali su Sky

Una partita vinta alla Sonego , ovvero con il cuore, lottando su ogni singolo punto anche quando i colpi non lo assistevano con Hanfmann che lo ha torturato sul rovescio. il tedesco ha iniziato benissimo non ha sbagliato nulla, salendo 5 a 0. Sonego ha resistito ed è entrato in partita pur cedendo 63. Hanfmann ha proseguito con il suo tennis offensivo ed è andato a servire per il match sul 5 a 4 avendo perso solo 2 punti in battuta, lì la tensione si è fatta sentire ed è arrivato il controbreak. tedesco ancora avanti nel tie break, 3 a 0 e 4 a 2, ma una nuova rimonta di Sonego ha portato la sfida al terzo dove un break subito da 40 a 0 nel primo gioco alla fine gli è costata la partita. Sonego ha registrato il rovescio chiudendo 64 al terzo dopo 2 ora e 43 minuti. ora in semifinale sfida con Taylor Fritz che ha superato Bedene in due set. precedenti 2 a 2 ma il torinese ha vinto l’unica partita sul rosso, l’anno scorso a Parigi.

Musetti si ferma ai quarti: Djere vince in 3 set

Lorenzo Musetti invece non è riuscito a sfondare il muro eretto da Laslo Djere. bravo il serbo a tenere lontano dal campo musetti. partita muscolare ed equilibrata nei primi due set: 64 Djere poi 64 per l’azzurro che nel terzo set è arrivato in riserva per lo sforzo profuso cedendo 62. resta un bel torneo per il carrarino il più giovane tra primi 100 in classifica mondiale. in semifinale Djere se la vedrà con il georgiano Basilasvhili vincitore del tedesco Struff in tre set.