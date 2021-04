Fognini: "Se lampadina è accesa so ancora giocare"

È un Fabio Fognini sereno e soddisfatto quello uscito dalla bella vittoria 6-2, 7-6 negli ottavi di Montecarlo contro il serbo Filip Krajinovic. L'azzurro ha fatto il punto su questa prima parte di torneo dopo le difficoltà delle ultime settimane. "Sono stato sfortunato nella trasferta americana - ha spiegato - perché ho preso un virus che mi ha messo ko. La mia idea era quella di non giocare la settimana scorsa per cercare di ritornare ad allenarmi intensamente per preparare Montecarlo. E’ andata, sono di nuovo nei quarti, e ovviamente sono felice. L’obiettivo principale di questa settimana era quello di cambiare atteggiamento, quello che mi è mancato la settimana precedente. Fare questo click a livello mentale, stare lì, lottare, fare il mio gioco. Perché se sto bene il gioco rimane sempre nel taschino".

Fognini ha poi parlato dei futuri impegni con l'Italia. "Sto diventando il più vecchio della squadra - ha detto con un sorriso - poi starà a Filippo (Volandri) far le convocazioni. Io sono disponibile, come gli ho detto. Come dice Barazzutti se la lampadina rimane accesa, per fortuna so ancora giocare a tennis e posso dare ancora un pochettino dai".