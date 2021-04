Nole fuori dal torneo di Belgrado dopo essere stato battuto da Aslan Karatsev con il risultato di 7-5 4-6 6-4. In finale il russo affronterà l'azzurro Berrettini o il giapponese Daniel

Il fattore campo non basta. Novak Djokovic fuori dal torneo di Belgrado dopo essere statp battuto dal russo Aslan Karatsev con il risultato di 7-5 4-6 6-4. Un successo che vendica la semifinale dell'Australian Open e la sconfitta proprio contro il numero uno del mondo.



Per Djokovic è stata la seconda "eliminazione shock" sulla terra rossa in rapida successione dopo essere stato battuto dal britannico Dan Evans nel terzo round del Masters di Montecarlo la scorsa settimana. Karatsev, numero 28 del ranking, affronterà il giapponese Daniel Taro o il nostro Matteo Berrettini nella finale di domenica alle 17.