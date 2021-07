Berrettini sconfigge Hurkacz in quattro set e diventa il primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon: "Non ho parole, era un traguardo troppo grande anche solo per sognarlo. Ho bisogno di un paio d'ore per realizzare cosa sia successo...Domenica sarà una grande giornata, porterò la bandiera italiana. Devo crederci". La finale domenica alle 15 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

