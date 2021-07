Il n.1 del mondo domenica alle 15 affronterà Berrettini nella finale di Wimbledon: "Sarà un match duro, il suo servizio e il suo dritto sono tra i migliori del circuito. Spero che la mia maggior esperienza mi aiuti e che l'Italia festeggi solo la sera a Wembley...". Sarà una domenica speciale da vivere live su Sky: la finale della Copa America Brasile-Argentina, quella di Wimbledon Berrettini-Djokovic, quella degli Europei e Gara-3 dei Playoff NBA SU SKY È LA DOMENICA DELLE FINALI Condividi:

Djokovic dà appuntamento a Berrettini: domenica i due si affrontano in finale a Wimbledon (match che potete seguire live su Sky), in una sfida che si preannuncia spettacolare. Il serbo ha le idee chiare: "Non ci siamo mai incontrati sull'erba. È la sua prima finale in uno Slam, la 30^ per me: speriamo che la maggior esperienza mi aiuti. Lui sta giocando il suo miglior tennis, in particolare il servizio e il dritto sono diventati tra i migliori del circuito. Matteo ha molto talento e anche tatticamente è molto intelligente, sa costruire bene il punto, è aggressivo da subito. Ci conosciamo bene, ci siamo anche allenati insieme prima di venire a Londra". Da Wimbledon a Wembley, l'Italia si giocherà gli Europei in finale contro l'Inghilterra (match live su Sky): "Mi aspetto un match estremamente duro, spero che sia una bella partita. Matteo non ha niente da perdere domenica, forse invece è diverso per gli Azzurri...Mi auguro che sia solo l'Italia del calcio a vincere in finale...".

La semifinale contro Shapovalov

FOTOGALLERY Berrettini e le grandi imprese del tennis italiano Djokovic si è dimostrato solido e costante nella semifinale contro Shapolavov: "E' stata una partita molto difficile, ho vinto in tre set ma tutti e tre sono stati lottati, poteva succedere di tutto. Lui ha iniziato meglio di me, nel secondo set ha anche avuto tante opportunità per brekkarmi, ma nei momenti più importanti io ho trovato il mio miglior gioco e in generale sono stato più costante. Ho visto che Shapolavov ha pianto in campo e anche dopo in spogliatoio: capisco esattamente come si sente, ho vissuto anch'io quello che ha provato lui. È molto giovane, ha ancora tanti anni di tennis davanti per poter crescere".