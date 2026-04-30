Cobolli ci prova ancora. Dopo la vittoria a Monaco di Baviera, l'azzurro vuole battere di nuovo Alexander Zverev, numero tre al mondo, per conquistare la sua prima semifinale in un Masters 1000. Il match è in programma dalle 20 sul campo Manolo Santana della Caja Magica, in diretta su Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e con cronaca e aggiornamenti in tempo reale su questo liveblog
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COBOLLI-ZVEREV LIVE dalle 20 su Sky Sport Tennis (canale 203)
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La vittoria di Cobolli a Monaco
L'ultima sfida tra i due giocatori è avvenuta 12 giorni fa in Germania, in semifinale all'Atp 500 di Monaco di Baviera. Il successo di Cobolli è stato netto, il primo in carriera contro un top 3 del ranking Atp
I precedenti tra Cobolli e Zverev
Il tedesco è in vantaggio 2-1, anche se l'azzurro ha vinto l'ultimo incontro 12 giorni fa a Monaco di Baviera:
- Roland Garros 2025: Zverev b. Cobolli 6-2, 7-6, 6-1
- Halle 2025: Zverev b. Cobolli 6-4, 7-6
- Monaco 2026: Cobolli b. Zverev 6-3, 6-3
Il percorso di Zverev a Madrid
- Bye al 1° turno
- 2° turno: Zverev-Navone 6-3, 3-6, 6-3
- 3° turno: Zverev-Atmane 6-3, 7-6
- Ottavi di finale: Zverev-Mensik 6-4, 6-7, 6-3
Il percorso di Cobolli a Madrid
- Bye al 1° turno
- 2° turno: Cobolli-Hugo Carabelli 6-7, 6-1, 6-4
- 3° turno: Cobolli-Vallejo 6-3, 6-2
- Ottavi di finale: Cobolli-Medvedev 6-3, 5-7, 6-4
Gli highlights di Cobolli-Medvedev
L'azzurro ha raggiunto i quarti di finale eliminando agli ottavi di finale Daniil Medvedev in tre set
Buonasera a tutti. Il programma dei quarti di finale all'Open di Madrid prosegue con la sfida tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Avviciniamoci insieme all'inizio del match previsto per le 20