Cobolli ci prova ancora. Dopo la vittoria a Monaco di Baviera, l'azzurro vuole battere di nuovo Alexander Zverev, numero tre al mondo, per conquistare la sua prima semifinale in un Masters 1000. Il match è in programma dalle 20 sul campo Manolo Santana della Caja Magica, in diretta su Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e con cronaca e aggiornamenti in tempo reale su questo liveblog

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