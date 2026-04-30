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Sinner-Fils all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming

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Jannik Sinner affronta il francese Arthur Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il match sarà in diretta venerdì alle ore 16  su Sky Sport e in streaming su NOW

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È Arthur Fils l'ostacolo di Jannik Sinner per raggiungere la finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo, reduce dalla vittoria in due set contro il talento spagnolo Jodar, affronterà il tennista francese (numero 25 del ranking Atp e, proprio come Jannik, imbattuto su terra rossa in questa stagione) in quella che sarà la sua prima semifinale alla Caja Mágica. La partita è in programma per venerdì alle ore 16 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Su skysport.it il liveblog del match con la cronaca testuale.

I precedenti

Tra Sinner e Fils c'è un precedente. Parliamo della semifinale dell'Atp 250 di Montpellier del 2023, vinta da Sinner in due set (7-5, 6-2). Nel corso di quella partita, Jannik riuscì a cancellare due set point al francese nel primo parziale.

  • 2023 - Atp Montpellier (SF): Sinner b. Fils 7-6, 6-2

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