È Arthur Fils l'ostacolo di Jannik Sinner per raggiungere la finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo, reduce dalla vittoria in due set contro il talento spagnolo Jodar, affronterà il tennista francese (numero 25 del ranking Atp e, proprio come Jannik, imbattuto su terra rossa in questa stagione) in quella che sarà la sua prima semifinale alla Caja Mágica. La partita è in programma per venerdì alle ore 16 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Su skysport.it il liveblog del match con la cronaca testuale.