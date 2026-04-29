Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4

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Atp Madrid, i risultati di oggi: Fils in semifinale

Tennis

Arthur Fils affronterà Jannik Sinner in semifinale all'Open di Madrid. Il francese batte in due set il ceco Lehecka 6-3, 6-4. Prestazione impeccabile del classe 2004, che non concede nessuna palla break e sfrutta le uniche due a disposizione, una per parziale. Tra le donne in semifinale Kostyuk e Potapova

IL TABELLONE DI SINNER A MADRID

Arthur Fils centra la semifinale a Madrid e affronterà Jannik Sinner venerdì 1 maggio. Il francese liquida per due set a zero, 6-3, 6-4, la testa di serie numero 11 del torneo Jiri Lehecka non concedendo neppure una palla break. Anche il ceco gioca una partita molto solida al servizio, chiudendo con più ace rispetto al rivale (6 a 2) e anche con una maggiore percentuale di prime al servizio (75% contro 64%). Il classe 2004 però ha un'efficienza migliore e gioca meglio nei momenti chiave, sfruttando le uniche due palle break concesse da Lehecka nel secondo game del primo set e nell'ottavo del secondo. Sul 5-4 in suo favore ha mantenuto i nervi saldi sul 30 pari e ha chiuso al primo match point. Tra le donne vittorie di Potapova e Nostyuk, che completano il quadro delle semifinali con Andreeva e Baptiste. Si affronteranno tutte giovedì 30 aprile. 

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I risultati di oggi a Madrid

UOMINI

  • Sinner (Ita) b. Jodar (Spa) 6-3, 7-6
  • Fils (Fra) b. Lehecka (Cze) 6-3, 6-4

DONNE

  • Potapova (Aut) b. Pliskova (Cze) 6-1, 6-7, 6-3
  • Nostyuk (Ukr) b. Noskova (Cze) 7-6, 6-0

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