LA VITTORIA DI JARNO TRULLI A MONACO 2004



Per la sua prima vittoria in carriera “sceglie” Monaco, circuito sempre speciale. Lo fa al termine di un weekend perfetto, con la pole centrata al sabato e la gara della domenica dominata. Non mancano i colpi di scena, a renderla ancora più mitica: Schumacher sbatte contro le barriere scaldando le gomme con la safety car in pista, tamponando Montoya, Alonso out per un incidente all’uscita dal tunnel, appena 9 vetture che arrivano al traguardo