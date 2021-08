Tutta l'emozione di Camila Giorgi dopo la straordinaria vittoria a Montreal, la prima in carriera in un Wta 1000: "È uno tra i giorni più felici di sempre. Ho giocato un gran tennis e sono felice che sia successo ora davanti al pubblico. Finalmente avrò il ranking che cercavo da tempo, avevo solo bisogno di continuità: questo successo sarà fondamentale per la mia carriera"

Una vittoria straordinaria, arrivata al termine di una settimana pressoché perfetta per Camila Giorgi. La tennista azzurra, che già alle Olimpiadi di Tokyo aveva mostrato di essere in gran forma arrivando fino ai quarti di finale, ha conquistato a Montreal il suo primo Wta 1000 in carriera , coronando un'estate italiana da sogno. Una partita super quella della ventinovenne marchigiana, che ha liquidato in due set (6-3 7-5) la futura numero 4 al mondo Karolina Pliskova: grazie a questo successo, Camila scalerà il ranking mondiale passando dalla posizione numero 71 a quella numero 34 .

"Giornata indimenticabile e vittoria fondamentale per la mia carriera"

Una gioia difficile da contenere per la tennista azzurra, che ha espresso le sue emozioni al termine del match: "Oggi è una delle giornate più belle per me. Ho espresso un gran tennis in questa settimana - ha detto Giorgi -, giocando sempre partite complicate e di altissimo livello. Sono veramente felice che sia capitato in questa settimana, giocare di nuovo in uno stadio con il pubblico è stato fantastico. Mi hanno supportato alla grande e così è tutta un'altra cosa. Questa vittoria è fondamentale anche per la mia carriera, adesso finalmente ho un ranking diverso che è quello che cercavo da tempo. Avevo solo bisogno di continuità, quindi sono veramente felice".