Si allunga la lista delle assenze eccellenti degli Us Open, al via lunedì prossimo: dopo quelli di Nadal, Federer e Thiem arriva il forfait anche di Serena Williams, attualmente n.16 della classifica mondiale WTA e sei volte vincitrice del torneo americano. Lo ha annunciato la stessa campionessa americana, sul suo profilo Instagram. "Dopo un'attenta considerazione e dietro consiglio del mio staff medico, ho deciso di rinunciare agli Us Open per guarire completamente dal problema al tendine del ginocchio. New York è una delle città più affascinanti al mondo, e gli Us Open sono uno dei miei tornei preferiti: farò il tifo per tutti da lontano. Grazie per il supporto senza sosta, ci rivediamo presto".