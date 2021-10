La tennista toscana vola al secondo turno sul cemento di Indian Wells, settimo ATP Masters 1000 stagionale: sconfitta in tre set la ceca Marie Bouzkova in un match infinito, durato quasi 4 ore. In precedenza, Jasmine Paolini aveva battuto all'esordio nel tabellone principale la giapponese Mai Hontama. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis INDIAN WELLS: GUIDA TV - TABELLONE

Condividi:

Vittoria d'altri tempi sul cemento di Indian Wells per Martina Trevisan al termine di una 'maratona' durata 3 ore e 52 minuti (soltanto il sesto game del terzo set 17 minuti!): l'italiana vince 6-4, 6-7, 6-4 contro la ceca Marie Bouzkova (n.93 WTA) e vola al secondo turno all'esordio nel main draw del torneo californiano, settimo ATP Masters 1000 stagionale che si disputa tradizionalmente a inizio marzo e dopo la cancellazione nel 2020 a causa della pandemia ha trovato una nuova collocazione autunnale. Per la 27enne mancina di Firenze - promossa dalle qualificazioni - è il terzo successo nei quattro incontri disputati con la giocatrice classe 1998 di Praga, che ha chiuso con i crampi (e le lacrime) alla fine di una sfida da record, la seconda più lunga dell'anno, appena 3 minuti in meno del match tra Kristina Kucova ed Ekaterine Gorgodze ai quarti di finale di Gdynia (3 ore e 55 minuti). Ora Martina affronterà l'estone Annett Kontaveit, testa di serie n. 18 in California.

Jasmine Paolini al secondo turno In precedenza, Jasmine Paolini aveva battuto all'esordio nel tabellone principale la 22enne giapponese Mai Hontama (n.161) con il punteggio di 6-0 3-6 6-2. Ora la 25enne toscana (n.63 al mondo) sfiderà la belga Elise Mertens (n.18 del ranking e 14 del seeding). Nel main draw californiano anche Camila Giorgi, che giocherà contro la vincente del derby a stelle e strisce tra Amanda Anisimova, n.81 del ranking, e la wild card Katrina Scott (n.439).

Gli italiani nel tabellone principale Con la conclusione delle qualificazioni sono diventati 8 gli azzurri al via nel tabellone principale del 'BNP Paribas Open'. Ai sei giocatori già nel main draw si sono aggiunti Salvatore Caruso e Roberto Marcora. Il siciliano, numero 135 del mondo ha sconfitto per 6-4 6-4, in un’ora e tre quarti di gioco, l’ecuadoregno Roberto Quiroz, numero 300 Atp, mentre il lombardo, numero 208 del ranking, si è aggiudicato per 6-2 7-5, in poco meno di un’ora e mezza di partita, il derby tricolore contro Matteo Viola, numero 294 Atp. Semaforo rosso, invece, per Andrea Arnaboldi, numero 281 del ranking, che ha ceduto per 6-1 6-7 (6-8) 6-3, dopo oltre due ore e un quarto di lotta, all’argentino Renzo Olivo, numero 199 del mondo. Gli altri sei azzurri in tabellone sono Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager.

Le teste di serie: Medvedev numero 1 del seeding Assenti il numero uno del mondo Novak Djokovic, trionfatore cinque volte nel deserto californiano (2008, 2011, 2014-2016), Rafael Nadal, vincitore nel 2007, 2009 e 2013 (per lo spagnolo il 2021 è già finito da un pezzo), Roger Federer ed il campione in carica Dominic Thiem, a segno nel 2019 (che ha chiuso già da diverse settimane la sua stagione a causa dei problemi al polso destro), a guidare il seeding è Daniil Medvedev. Il 25enne moscovita, n.2 ATP, torna in campo dopo il primo trofeo Slam conquistato agli Us Open: il russo precede il greco Stefanos Tsitsipas (n.3), il tedesco Alexander Zverev (n.4), il russo Andrey Rublev (n.5), Berrettini (n.7), il norvegese Casper Ruud (n.10), il canadese Feliz Auger-Aliassime (n.11) ed il polacco Hubert Hurkacz (n.12). Le 32 teste di serie entreranno in gara direttamente al secondo turno.