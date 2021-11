Robert Hurkacz mette un tassello importante nella sua corsa verso le Finals grazie al successo sofferto in tre set contro il tedesco Koepfer. Il polacco conferma l'ottava posizione nella Race, allungando a +120 da Sinner: in caso di vittoria venerdì contro Duckworth, Hurkacz staccherebbe matematicamente il pass per Torino. In campo oggi anche Ruud e Norrie. Gli ottavi di finale live su Sky Sport

Robert Hurkacz a una vittoria dalla qualificazione alle ATP Finals. Con il successo, sofferto, in ottavi di finale contro il lucky loser tedesco Koepfer, il polacco conferma l'ottava posizione nella Race, allungando a +120 punti su Jannik Sinner, che dopo il ko con Alcaraz non potrà muovere la sua classifica a Bercy. Vincendo venerdì contro l'australiano Duckworth, Hurkacz raggiungerebbe matematicamente la qualificazione a Torino. In campo oggi anche Norrie (contro Fritz) e Ruud (contro Giron), ovvero gli altri concorrenti per gli ultimi due pass disponibili per il PalaAlpitour.