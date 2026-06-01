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Errani/Vavassori in semifinale al Roland Garros: Danilina/Tracy battuti in due set

roland garros

I campioni in carica sono in semifinale nel doppio misto al Roland Garros al termine della vittoria contro il duo Danilina/Tracy per 6-2, 6-2. Per un posto in finale sfideranno Krawczyk/Skupski o Siegemund/Roger-Vasselin

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Sara Errani e Andrea Vavassori continuano il loro straordinario percorso nel doppio misto del Roland Garros. La coppia azzurra, campione in carica a Parigi, ha sconfitto il duo composto da Anna Danilina e Jj Tracy con un netto 6-2, 6-2. Una partita controllata dall'inizio alla fine da parte di Errani/Vavassori, che attendono in semifinale i vincenti del match tra i numeri 4 del seeding, l'americana Desirae Krawczyk e il britannico Neal Skupski, e la coppia tedesco-francese composta da Laura Siegemund e Edouard Roger-Vasselin.

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