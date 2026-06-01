Matteo Berrettini a caccia di un quarto di finale Slam che manca dagli US Open 2022: l'azzurro sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 Atp, che al 2° turno ha eliminato Sinner. Il match è in programma sul Suzanne Lenglen, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Chi vince sfiderà mercoledì uno tra Arnaldi e Tiafoe

RISULTATI LIVE - COBOLLI AI QUARTI: IL TABELLONE