Berrettini-Cerundolo oggi al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita
Matteo Berrettini a caccia di un quarto di finale Slam che manca dagli US Open 2022: l'azzurro sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 Atp, che al 2° turno ha eliminato Sinner. Il match è in programma sul Suzanne Lenglen, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti. Chi vince sfiderà mercoledì uno tra Arnaldi e Tiafoe
in evidenza
4° game: Cerundolo salva tre palle break, 1-3 con Berrettini
Berrettini parte forte in risposta per lo 0-30, poi ancora un doppio fallo regala tre palle break all'azzurro (0-40), cancellate da Cerundolo che con 5 punti di fila si salva
3° game: Berrettini tiene il servizio, 3-0 con Cerundolo
Cerundolo parte avanti in risposta ancora 0-15, poi martello e piuma tra drittoni e smorzate: break confermato ai vantaggi (da 40-15) e super partenza per Berrettini!
2° game: break Berrettini! 2-0 con Cerundolo
Doppio fallo e passante per Matteo che sale 15-30 e guadagna subito due palle break (15-40): subito break per l'azzurro!
1° game: Berrettini salva una palla break, 1-0 con Cerundolo
Matteo scaglia in rete il primo drittone, poi però sale di livello per il 40-15. Due magie di Cerundolo mandano il primo game ai vantaggi, poi Berrettini salva una palla break e poi porta a casa un game da leone durato 9'!
1° SET AL VIA! Servizio Berrettini
Sorteggio effettuato, ora un po' di riscaldamento
IN CAMPO BERRETTINI E CERUNDOLO! Ovazione per Matteo!
Giornata di sole e caldo primaverile a Parigi. Attenzione perché domani dovrebbe arrivare la pioggia!
Berrettini-Cerundolo tra poco in campo sul Lenglen!
Sky Sport su Google: come aggiungerci alle fonti preferite
Il tabellone del Roland Garros: gli avversari agli ottavi di Berrettini, Cobolli e Arnaldi
Roland Garros, gli ORARI degli ottavi di Arnaldi, Berrettini e CobolliVai al contenuto
Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l’azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell’americano, chiudendo al tie-break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto Slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all’11° posto del ranking Atp. Mercoledì sfiderà Auger-Aliassime o Tabilo
Cobolli-Svajda oggi al Roland Garros, il risultato in direttaVai al contenuto
Grazie al cammino a Parigi, Berrettini si è già assicurato il rientro in top 80 nel ranking Atp. Il romano ha guadagnato 31 posizioni ed è virtualmente n. 74 al mondo. In caso di vittoria oggi, Matteo salirebbe al n. 47 Atp
Tra poco Berrettini e Cerundolo in campo sul Lenglen
Juan Manuel Cerundolo ha un bilancio in carriera di 2 vittorie e 4 sconfitte contro tennisti italiani nel circuito maggiore. Oltre al successo su Sinner, l'argentino ha battuto Darderi a Rio de Janeiro lo scorso febbraio
Matteo ha vinto 23 delle ultime 26 partite giocate a livello Slam contro giocatori fuori dalla top 50. Il record in carriera è 10-2 considerando solo le partite a Parigi contro giocatori fuori dalla top 50, battuto solo da Altmaier nel 2020 e da Ruud (allora n. 63 Atp) nel 2019
Berrettini ha una serie aperta di 11 vittorie consecutive contro tennisti argentini nel circuito maggiore. L'ultimo ko del romano con giocatori albiceleste risale al 2019, contro Juan Ignacio Londero al Masters 1000 di Cincinnati
Juan Manuel può diventare il primo Cerundolo nei quarti di uno Slam. Il fratello Francisco, infatti, non è mai andato oltre gli ottavi, traguardo raggiunto tre volte (Aus Open 2026 e Roland Garros 2023 e 2024)
Juan Manuel Cerundolo non era mai andato oltre il secondo turno di uno Slam. Prima di Parigi, l'argentino aveva vinto solo due match nei major contro Ivashka agli US Open 2023 e contro Michelsen al Roland Garros dello scorso anno.
Durante il suo cammino parigino, Cerundolo jr. ha superato Jannik Sinner, nella famosa partita di secondo turno segnata dal malessere accusato dall'azzurro, avanti 5-1 nel terzo set.
Sinner, il crollo fisico nel 3° set: 'Devo vomitare'. Cos'è successo oggi e come staVai al contenuto
Arriva da una maratona anche Juan Manuel Cerundolo che ha lottato per cinque set contro Martin Landaluce. Un match durato 5 ore e 58 minuti, la terza partita più lunga di sempre al Roland Garros
Berrettini andrà a caccia del settimo quarto di finale in carriera a livello Slam. Sarebbe il primo dagli US Open 2022 e il secondo in assoluto a Parigi dopo il 2021.
Berrettini: "Quando ero a casa volevo vivere partite così"
Berrettini: "Non mi aspettavo di arrivare agli ottavi"
Berrettini commosso: 'Merito di stare qui'Vai al contenuto
Matteo è reduce dalla maratona contro Francisco Comesana, risolta al super tiebreak del quinto set dopo 5 ore e 13 minuti, la sua partita più lunga in carriera.
Berrettini torna a giocare un ottavo di finale Slam per la prima volta da Wimbledon 2023. Per il romano si tratta della seconda volta alla seconda settimana del Roland Garros dopo il 2021.
Il cammino di Cerundolo
- 1° turno: vs Fearnley 6-2, 7-6, 7-6
- 2° turno: vs Sinner 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1
- 3° turno: vs Landaluce 6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6
Il cammino di Berrettini
- 1° turno: vs Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2
- 2° turno: vs Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Comesana 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6
Il match è in programma sul Suzanne Lenglen al termine dell'incontro tra Keys e Shnaider. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros. L'azzurro impegnato negli ottavi di finale contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 della classifica mondiale.