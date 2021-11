Mister Condò speciale Atp Finals, il nuovo Podcast

Al via da sabato 13 novembre un nuovo Podcast targato Sky Sport. Per dieci giorni, ogni mattina presto, sarà Paolo Condò a raccontare le Finals di Torino. Dieci appuntamenti da ascoltare su skysport.it e sulle migliori piattaforme, in ogni momento della tua giornata

