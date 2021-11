A Torino c'è Ibra: incontro e sorrisi con Djokovic

Smaltita la delusione per la sconfitta contro la Spagna nel decisivo match per la qualificazione diretta ai Mondiali, Zlatan Ibrahimovic è subito rientrato in Italia. Una giornata libera che lo svedese ha trascorso alle ATP Finals di Torino dove ha incontrato l'amico Nole Djokovic dopo la vittoria all'esordio contro il norvegese Ruud. Ibra ha fatto un in bocca al lupo al serbo per il Master di fine stagione e si è intrattenuto con lui, alternando conversazioni in serbo e in italiano. "Quando il lupo incontra il leone" il post dell'ATP che ha "celebrato" l'incontro tra i due.