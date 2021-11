È il giorno dei giorni per Sinner: il 20enne azzurro sfida Medvedev alle ore 21, ma non è padrone del proprio destino. Jannik si qualifica per la semifinale delle Finals contro Djokovic in caso di vittoria con il russo e contemporanea sconfitta di Zverev contro Hurkacz. Tutti i match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

DOVE VEDERE SINNER-MEDVEDEV SU SKY