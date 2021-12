Djokovic: "Le mie priorità sono gli Slam e giocare per la Serbia"

“Tra le mie priorità - spiega Nole - ci sono i tornei del Grande Slam e giocare per il mio Paese, perché qui sono motivato, e finché sarò in salute sarò disponibile per il capitano. Particolarmente, per la Davis che è la competizione storica a squadre. Significa molto per me ma significa molto per tutti noi. Croazia? Siamo vicini e ci sarà una pressione extra per tutti e due i team, perché non possiamo nascondere che ci sia rivalità. C'è però anche grande rispetto e amicizia, dentro e fuori dal campo. Entrambe daremo il massimo, sapendo che non è solo una semifinale di Davis ma qualcosa in più. Con Cilic abbiamo giocato spesso nel Tour e ci conosciamo perfettamente, mentre Gojo è una della sorprese della competizione, ha battuto Sonego in Italia in un match che per me è stato sorprendente. E in più hanno il miglior doppio del mondo, che vince quasi ogni match che gioca. Vedremo, è tutto aperto. Però possiamo vincere, non ho dubbi”.