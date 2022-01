Esordio in sofferenza per Matteo Berrettini agli Australian Open. Il romano è costretto a rimontare lo statunitense Brandon Nakashima, dovendo fronteggiare anche un fastidioso problema gastrointestinale. "Non è bello da dire, diciamo che ho avuto qualche problemino allo stomaco", ha detto il finalista di Wimbledon, che ha fine match ha scherzato con la telecamera, scrivendo sul vetro un eloquente "Imodium! Grazie!"

La pancia stava per giocare un brutto scherzo a Matteo Berrettini. L'azzurro ha sofferto per piegare Brandon Nakashima dopo 3 ore e 10 minuti (4-6, 6-2, 7-6, 6-3) e volare al 2° turno degli Australian Open. Ma che fatica... Il 25enne romano ha avuto problemi addominali e ha chiesto un medical time out sul finire del terzo set; ma a differenza dell’infortunio che nel 2021 contro Khachanov che lo avrebbe tenuto lontano dal tour per quasi due mesi, stavolta il problema è stato di tipo gastrointestinale.