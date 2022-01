Debutto agevole per Daniil Medvedev a Melbourne: il campione degli US Open si è liberato in tre set dello svizzero Laaksonen. Avanti Murray dopo una battaglia di quasi 4 ore con Basilashvili. Ritiro per Ruud, potenziale avversario di Sinner agli ottavi. Tra le donne successi per Muguruza, Halep e Swiatek, escono di scena Kvitova e Fernandez. Mercoledì sulla Rod Laver Arena tocca a Trevisan e Bronzetti

I RISULTATI DEGLI ITALIANI