Jannik Sinner commenta la sconfitta ai quarti degli Aus Open contro Tsitsipas: "Ha giocato meglio di me, quando gioca in questo modo è difficile. E' stata una lezione. Un ko che mi fa capire quanto manca dai migliori. Il nuovo membro dello staff? Tra poco lo saprete...".

Jannik Sinner lucido in campo tanto quanto davanti ai microfoni. L'azzurro esce di scena nei quarti di finale degli Australian Open, raccogliendo appena 9 giochi contro uno Tsitsipas in stato di grazia. Andando oltre le statistiche, si può imputare ben poco all'azzurro, che si è trovato di fronte una versione praticamente imbattibile del greco, 4 del mondo e alla terza semifinale in quattro anni a Melbourne. "E' una sconfitta che mi fa capire quanto manca dai migliori - ha detto in conferenza stampa il n°10 del ranking -. Avrei potuto fare tante cose meglio, dal servizio alla risposta. Devo migliorare in generale. Questo sarà il mio obiettivo stagionale. Devo trovare una soluzione in questo genere di partite".

"Tra poco saprete nuovo membro dello staff" Sinner non svela chi sarà il nuovo membro nel suo staff tecnico, nonostante la candidatura pubblica di John McEnroe: "Tra poco lo saprete. Io so già chi è". Tornando al match con Tsitsipas: "Lui colpiva la palla molto in anticipo. Ha servito molto bene, ma anche io ho risposto male alle sue seconde, giocando molto corto, oppure sbagliando. Ho cercato di avvicinarmi al campo, ho provato ad aprire il campo, ma oggi era dura. E' stata una lezione. Penso che oggi abbia giocato meglio di me. Ha servito meglio. Ha mosso la palla meglio di me. Si muoveva meglio di me. È difficile giocare contro di lui soprattutto quando gioca così. Non potevo generare la potenza che avrei voluto".