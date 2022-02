2/10 ©IPA/Fotogramma

"Ti ringrazio per il sostegno che mi hai dato - ha detto Djokovic -. Nonostante i problemi che ho affrontato, non mi sono mai sentito solo. Sei stato dalla mia parte e ti sei messo in una posizione scomoda dal punto di vista politico, non lo dimenticherò".

Djokovic, le motivazioni della sentenza